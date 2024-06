Public Viewings ziehen die Besuchermassen an

„Ein voller Erfolg“

Doch nicht nur in der Landeshauptstadt wird in Scharen mitgefiebert: In Bad Sauerbrunn feuerten rund 1000 begeisterte Fans pro Spiel die Österreicher an. Auf der Burg Güssing fanden sich rund 700 begeisterte Zuschauer ein, im Strandbad Neusiedl am See waren es ebenfalls rund 1000 Besucher pro Match. Hoch zufrieden ist Burgenland-Tourismus-Geschäftsführer Didi Tunkel: „Die ersten Public Viewings der Fußball-EM im Burgenland waren ein großer Erfolg!“