Bauch-Bein-Bär: „Erich“ hat Badespaß in der Hitze

„Maximaler Körpereinsatz“

Elisabeth Penz, Sprecherin der Tierschutzorganisation, betont dabei aber, dass der Badebär nicht nur pritschelt, was das Zeug hält: „Er zeigt wie immer maximalen Körpereinsatz. Seine Spezialdisziplin ist übrigens Wasser-Bauch-Beine-Po – in puncto Beweglichkeit macht ihm so schnell keiner was vor, und seine Crunches sind sowieso rekordverdächtig!“