Spannender Paarlauf für zwei große Raumdenker

Walter Pichler trifft Friedrich Kiesler. Posthum findet das Ereignis gerade im Belvedere 21 statt. In der Realität passierte es 1963 in New York. Walter Pichler (1936-2012) hielt sich damals von Mai bis November in der US-Metropole auf, in die Friedrich Kiesler (1890-1965) bereits 1926 übersiedelt war.