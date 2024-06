Putin schenkte Kim bei Besuch Limousine

Das geht aus Unterlagen des Zolls hervor. Ein Teil soll demnach in Russland gefertigt worden sein, ein weiterer in Südkorea. Auch China und Staaten der EU sind unter den Lieferanten der Nobelkarosse Aurus Motors. Der Krieg in der Ukraine hat Russland nicht davon abgehalten, die Autos und Motorräder zu liefern. Im Gegenteil: Das Unternehmen, das 2018 gegründet wurde, will seine Produktion ausbauen, in dem es eine ehemalige Toyota-Fabrik nutzt.