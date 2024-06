Islamparteien im Vormarsch ++ Messerstecherei

In Österreich hat sich erstmals eine Islampartei gegründet, die in den Nationalrat einziehen will. „Islamische Parteien seien eine Gefahr für Europa“, so der Islamwissenschafter Ednan Aslan. Grundlage des politischen Islams sei eine ausgeprägte West-Feindlichkeit. Es sei wichtig die Gefahr zu erkennen zu bekämpfen, so der Experte.