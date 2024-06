Fremdes Leben in unseren Seen sorgt für Aufregung

Für einige Aufregung sorgen aber neu angesiedelte Lebewesen in unseren Gewässern. Unter anderem verbreitet sich die vom Ausland eingeschleppte Quaggamuschel in unseren Seen rasant. Nikolaus Schobesberger, Experte für Gewässergüteaufsicht, erklärt: „Wenn sie einmal da ist, bringt man sie nicht mehr weg, deshalb versuchen wir, zu verhindern, dass sie sich in all unseren Seen verbreitet.“