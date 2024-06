Tasteless: Wie Kärntner die Partyszene neu denken

Unter dem Namen Tasteless organisieren Luca Eineter (24) aus Krumpendorf, Patrik Prasser (28) aus Steindorf am Ossiacher See und Melvin Wagner (27) aus Feldkirchen Musik-Veranstaltungen, „bei denen jeder willkommen ist und jeder er selbst sein kann“. Das Trio arbeitet daran, die in Amsterdam, Großbritannien und Spanien so beliebte House- und Techhouse-Szene in die Heimat zu bringen – was hierzulande fehlt, wissen die Organisatoren aus eigener Erfahrung.