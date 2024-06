Ministerin lässt auf der Bühne die Hüllen fallen

„Förderin von Queers“

„Ich bin sehr dankbar, dass ich dieses Jahr während der Oslo Pride zur Schwulenmutti ernannt wurde, der Hauptpatronin der Queers. Das ist eine große Ehre“, schrieb Jaffery in einer SMS an die norwegische Online-Zeitung „Nettavisen“. Als große Förderin von Queers sei es ihr wichtig, dass sich Queers sicher und frei fühlen. „Dies war ein kleiner Beitrag“, so Jaffery.