Räuber attackiert Filialleiterin mit Pfefferspray

Auf kostenlose Shoppingtour begab sich ein dreister Dieb am 22. Juni in Gablitz im Bezirk St. Pölten. Der bislang Unbekannte enterte gegen 15.05 Uhr eine Drogeriefiliale und raffte sechs Parfumflaschen an sich. Die aufmerksame Filialleiterin bemerkte dies aber und stellte den Kriminellen umgehend zur Rede. Daraufhin feuerte der Mann eine Ladung Pfefferspray ab und suchte mitsamt dem wohlriechenden Diebesgut das Weite.