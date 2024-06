Flüchtiger wollte in Wohnung und verletzte sich

Erneute Flucht vor der Polizei

Am Montag kehrte der Mann dann wieder zurück zur Wohnung einer Ex-Freundin, um Kleidung zu holen. Die Frau ließ ihn aus Angst nicht rein. Beim Versuch, in die Wohnung zu kommen, verletzt sich der 36-Jährige. Doch als die Rettung kam und ihn ins Krankenhaus bringen wollte, flüchtete er wieder. Am Dienstag konnte er schließlich von Zielfahndern festgenommen und in die Justizanstalt Linz gebracht werden.