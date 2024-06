Schwarzer Zement mit roten Einsprenglingen

Doch das Farbenspiel ist nicht rein schwarz, angesichts möglicher Koalitionen im Herbst dürfen auch die Roten mitspielen. Ex-SP-Landtagsabgeordneter Hermann Krenn übernimmt das Stadtpolizeikommando in Wels, nachdem er interimistisch im Bezirk Vöcklabruck an der Spitze der Exekutive stand. Dorthin kehrt ebenfalls ein Roter zurück: Franz Scheiböck, der nach seinem Bürgermeister-Rückzug in Pichl bei Wels auf einem Chefsessel der Exekutive in Pension geht.