Philipp Jelinek: „Ich bin auch gern mal allein“

Allein sein zur inneren Ruhe

Man könne bei ´Philipp bewegt´ jeden Tag einsteigen und zahle damit positiv auf seine eigene Gesundheit ein. Jelinek, klar und deutlich: „Du hast nur eine Chance. Aber viele leiden etwa an Übergewicht oder Diabetes und machen zu wenig Bewegung. Unser Gesundheitssystem ist an seiner Grenze angelangt.“ Viel Flüssigkeit zu sich zu nehmen sei neben der Bewegung von großer Bedeutung. Jelinek dazu mit klarer Botschaft: „Das betrifft aber nicht nur Wasser. Sondern auch Mineralwasser, ungesüßte Tees oder Apfelsaft gespritzt. Ich gebe mir da manchmal auch etwas Salz hinein, um alle nötigen Stoffe zuzuführen. Und ich rauche und trinke nicht!“ Der Bewegungsprofi schöpft seine Kraft aber auch in der freien Natur, mache viele ausgedehnte Spaziergänge und schalte manchmal auch ganz bewusst ab: „Auch wenn man das vielleicht nicht glauben wird: Ich liebe auch die Einsamkeit und bin gerne mal allein. Teils setze ich mich dazu in einem Lokal einzeln an einen Tisch im Eck und bin für mich. Ich bin dann in meiner Mitte angekommen und mental in mir ruhend.“

Das ganze Interview sehen Sie oben Im Video!