Trotz PVZ am Stadtrand: Neues Ärztezentrum in City

Nicht nur das Landesspital in Tulln genießt einen guten Ruf, auch die große Anzahl an niedergelassenen Ärzten sowie Experten mit Privatordinationen machen die Stadt an der Donau zu einem Gesundheitsmekka. Neben der Gruppenpraxis in der zentrumsnahen Karlsgassen sorgte bisher vor allem das Primärversorgungszentrum gegenüber des Bahnhofs Tullnerfeld auch für gute Öffnungszeiten.