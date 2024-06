Welches Lied ein Hit wird, bestimmt die KI

Die Antwort auf diese Frage zu finden, damit beschäftigt sich Christine Bauer von der Paris Lodron Universität Salzburg. An der Fakultät für Digitale und Analytische Wissenschaften (DAS) forscht die Professorin schwerpunktmäßig daran, wie künstliche Intelligenz (KI) sich im Kunst- und Kulturbereich auswirkt. Etwa, in dem sie Hörern von Musikplattformen auf ihren Musikgeschmack zugeschnittene Empfehlungen unterbreitet. „Dafür wendet man vermehrt Personalisierung an. Eine extreme oder zu einseitige Ausrichtung gilt es bei den Algorithmen unbedingt zu vermeiden“, warnt Christine Bauer.