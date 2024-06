Golfturnier: 10.000 Euro für krebskranke Kinder

Abschlag für den guten Zweck

Aber nicht nur das: Stefan Graf lud nun in den Golfclub Weitra im Heimatbezirk Gmünd zu einem Charity-Golfturnier ein. Seinem Ruf folgten etwa 70 golfbegeisterte und spendenfreudige Spieler. Abgeschlagen wurde dabei im „Gauditurnier“ in Teams, bei dem mit vielen lustigen Ideen der Spaß an der guten Tat an erster Stelle stand: Da musste der Golfhandschuh mit einem Bauhandschuh getauscht werden, um den Ball mit Helm und Sonnenbrille in einen von drei Betonringen zu chippen!