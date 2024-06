Prozess um „Putins Brieftasche“ in der Schweiz

Woher hatte unbekannter Sänger so viel Geld?

Zwei der drei Richter sprachen sich für einen Schuldspruch aus. Sie kamen zum Schluss, dass es die Angeklagten vorsätzlich unterlassen hätten, zu prüfen, wer der wirtschaftlich Berechtigte an den Konten sei, die aus Dividenden eines russischen Medienunternehmens gefüllt worden waren. Ausgehend von den Dividendenzahlungen müsse die Beteiligung Roldugins an dem Medienunternehmen über 100 Millionen Franken (rund 104 Mio. Euro) wert gewesen sein, so der vorsitzende Richter.