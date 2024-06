Neue Buhlschaft: „Sinnlicher Proben-Prozess“

Die neue Buhlschaft, Deleila Piasko ereilte der Anruf aus Salzburg in einer Drehpause. „Ich war danach am Set nur mehr so halb geistig anwesend, weil ich ständig dachte, kann das stimmen?“ Die Proben mit Philipp Hochmair beschreibt sie als „sinnlichen Prozess“. Auch am Design ihres Kostüms darf Piasko ein wenig mitfeilen. „Ich sage immer, was ich denke, auch im ästhetischen Sinne. Aber sonst bin total schüchtern. Es braucht bei mir zum Beispiel auch eine gewisse Überwindung am roten Teppich.“