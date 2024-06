Po-Grapschen ist auch in der „Narrenzeit“ tabu

Ja so warn’s, ja so warn’s, ja so warn’s die alten Rittersleut! Frei nach diesem Motto stürzten sich auch zwei Einheimische im Februar als Ritter verkleidet in eine Fasnacht im Tiroler Oberland. Und haben es offenbar übertrieben: Der Erstangeklagte (48) hatte seinem 19-jährigen, weiblichen Opfer mit der Hand auf das Gesäß geschlagen und diese dort auch gezwickt sowie einen Zivilpolizisten ebenjener Tat bezichtigt und verleumdet.