„Shakespeare wäre heute sicher ein Netflix-Star“

Freut sich auf die Zukunft

In Mödling stehen heuer passend zum Abschied unter dem Motto „Time to say goodbye“ gleich vier Premieren auf dem Programm. Los geht es am 27. Juni mit „Es war die Lerche“, gefolgt von „Romeo & Julia“ (11. Juli). Und auch nach 25 Jahren gehen Fendesack die Ideen nicht aus: „Vielleicht veranstalte ich im Wald ein Spontantheater – als eine Art Rave“.