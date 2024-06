Von Spiegel touchiert: Pkw in NÖ erfasst Bub (6)

Der Vater des Buben hatte ihn am Samstagnachmittag im Ortsgebiet von Brunn am Gebirge aus einem Auto aussteigen lassen. Der Sechsjährige begab sich zum Fahrzeugheck und wollte die Fahrbahn überqueren. Dabei wurde der Bub vom Seitenspiegel eines vorbeifahrenden Pkw am Kopf erfasst, berichtet die Polizei in einer Aussendung.