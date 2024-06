Stadtchef sauer: „Es passiert einfach nichts“

Die temporäre Einspurigkeit in den A10-Tunnelbaustellen lässt eine Frage aufkommen: Vertragen unsere Straßen diese Massen an Autos nicht mehr? Die Auswirkungen der Baustellen: Kilometerlange Staus auf der Autobahn und in den Gemeinden führen zu Wut und Frust bei Einheimischen und Touristen. Kleiner Hoffnungsschimmer: Mit Freitag sind alle fünf Tunnelsanierungen gestoppt. Es wird wieder auf beiden Spuren gefahren. Zeit, sich zurückzulehnen? Nein, denn auch vor den A10-Baustellen waren die Straßen überlastet.