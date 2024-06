Pflegelehre startet – Furcht vor Überforderung

Das Hilfswerk lobt die dreijährige Lehrausbildung zur Pflegeassistenz und entschärft die Kritik so: In Begleitung eines Praxisanleiters lernen die Unter-17-Jährigen in einer eigenen Pflegewerkstatt praktisches Wissen, sagt Geschäftsführerin Lydia Gruber. Sie betont: „Wir begleiten sie sehr intensiv.“ Gruber hält 15-Jährige für reif genug für den Pflege-Einstieg: „Junge Leute wissen heute genau, was sie wollen.“