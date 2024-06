Kufenstechen fordert bei Kirchtag zwei Verletzte

So haben sich zwei Reiter den alljährlichen Labientschacher Kirchtag in Arnoldstein wohl nicht vorgestellt. Tradition ist hier das Kufenstechen, wo Reitgenossen zusammen kommen. Dieses Mal endete die Veranstaltung mit zwei Verletzten. „Schon zu Beginn der ersten Reitrunde wurde ein 29-Jährige vom Pferd abgeworfen und prallte auf den Asphaltboden“, gibt die Polizei bekannt. Der Mann erlitt eine Platzwunde am Hinterkopf und Schüfwunden.