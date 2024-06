„Man versucht doch immer, das Leben zu fassen …“

Im Grenzbereich des Seelischen

Auch die grafische Bildsprache, die er am Beginn den Texten als Illustrator eigener Geschichten an die Seite stellt, lebt von jenen ausufernden, verworrenen, seismografischen Weltausdenkungs- und Traum-Fragmenten, die bei Koller so oft in Grenzbereichen des Seelischen siedeln und ins Inhaltliche greifen. Ironisch unterfüttert, nachdenklich-feinnervig und skurril-abgründig sind (fast) alle Inhaltsträger bis zum Schlaganfall 1992, den er mit luftigen Aquarellen und religiöser Motivik befriedet.