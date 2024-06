Drei Bergsteiger rutschten in Hochgebirge aus

Nachdem der Notruf abgesetzt wurde, machten sich zwei Hubschrauber auf den Weg zur Bergung. „Der Verletzte wurde mittels Taubergung von der Besatzung des Christophorus 7 gerettet und in das Krankenhaus Lienz geflogen“, so die Polizei. Die beiden anderen Bergsteiger wurden vom Polizeihubschrauber Libelle Charly, ebenfalls per Tau, geborgen und bei der Stüdlhütte abgesetzt.