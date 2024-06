Ein kreativer Ort ohne Leistungsdruck

Ein geschützter Raum für die natürliche Spur

Aber warum kann man nicht einfach Zuhause ein Blatt Papier nehmen und einfach loszeichnen? Was ist in einem Malort das Besondere? „Malorte nach Arno Stern müssen einige Kriterien erfüllen – so gibt es keine Fenster, um vor Ablenkung und Beobachtung geschützt zu sein“, erklärt Außerer. In der Mitte steht ein Palettentisch mit 18 Farben und je drei Pinseln. Isabella Außerer als „Malortdienende“ mischt Farben, wäscht Pinsel und ist für die Bedürfnisse der Malenden da. „Man wird als Person gesehen und begleitet, während man komplett ins Malen eintaucht.“ Die Teilnehmer zeichnen als Individuum und sind doch Teil einer Gruppe, es entsteht ein Gefühl von Zusammengehörigkeit. „Die Lust zu Malen liegt in jedem Menschen begründet. Der geschlossene und sichere Raum vermittelt Geborgenheit und lässt die natürliche Spur des Menschen entstehen“, berichtet die 34-jährige Mutter weiter. Sich einfach der Kreativität und dem Fluss hinzugeben, ohne etwas Nachhaltiges erzeugen zu müssen, habe zudem etwas sehr Entspannendes. „Man spricht nicht über die Bilder. Sie bleiben bei mir und werden archiviert. Nach den 90 – oder bei Kindern 45 – Minuten ist die Handlung abgeschlossen.“ Es gehe nur um den Moment, in welchem man mit sich selbst und seinem Inneren in Verbindung trete. „Das freie Malen tut der Seele einfach sehr gut.“