Das Gefühl von ein bisschen Provence in Parndorf

Am Samstag und Sonntag wird das 10-Jahres-Jubiläum der „burgenländischen Provence“ direkt am Parndorfer Feld nahe der Rochuskapelle begangen. „Wir haben uns einiges ausgedacht. Zum Beispiel wird die erste Lavendelkönigin gekrönt, man kann die Pflanze selbst schneiden, sich fotografieren lassen und noch so einiges mehr“, freut sich das Parndorfer Paar aufs kommende Wochenende. Infos unter shop.lavendeldesign.eu/ C.Titz