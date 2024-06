Innsbrucker Forscher erneuerten Herzmuskelzellen

Eine medizinische Neuerung, wie Michael Grimm, Direktor der Univ.-Klinik für Herzchirurgie in Innsbruck erklärt: „Erstmals ist es damit möglich, den Herzmuskel substantiell und anhaltend zu verbessern“. Sein Team unter der Leitung von Johannes Holfeld konnte dies nun in einer klinischen Studie nachweisen. Am Donnerstag veröffentlichte das European Heart Journal die Forschungsarbeit über die bahnbrechende Behandlung, die von der Laborforschung bis zum marktreifen Medizinprodukt in Innsbruck entwickelt wurde.