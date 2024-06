Sautrog und Musik: Retter feiern beim Stadtgraben

„Das Sautrogrennen ist kein ernster Bewerb. Verrückte werden vom Bewerb ausgeschlossen und für die Dauer des Festes in die Bäckertauche verbracht.“ Diese Warnung ist ernstzunehmen, denn in der Bäckertauche, in dem eisernen Korb, ins Wasser des Stadtgrabens getaucht zu werden, war schon vor Jahrhunderten eine peinliche Ehrenstrafe. Womit wir im Mittelalter sind, das im Nachhinein, als Spiel und als Fest einfach wunderbar ist!