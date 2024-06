„Titel war nicht der Gipfel, nur nächste Stufe“

„Fühle mich gebraucht“

Zurück zum Kader: An vorderster Front wird derzeit Arsenal-Leihgabe Mika Biereth „bearbeitet“. „Wir bemühen uns um ihn“, so Ilzer. Da sieht’s im Falle von David Affengruber etwas anders aus. Obwohl die Tür bei Sturm nicht gänzlich verschlossen scheint, dürfte die Zukunft von Affengruber nicht in Graz sein. Am Mittwoch war der Verteidiger beim Start nicht dabei. Ilzer: „Er hat klar kommuniziert, dass er sportlich den nächsten Schritt machen will. Dafür habe ich vollstes Verständnis.“ Dem Vernehmen nach sollen Vereine wie Mönchengladbach aus der deutschen Bundesliga oder Torino aus der Serie A interessiert gewesen sein. Bis dato gab‘s aber keinen Vollzug. Und Sturm hat die Geduld verloren.