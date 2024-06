84 Euro für ein paar Sekunden Arbeit verlangt

Man mag ja meinen, wer einen BMW fährt, bei dem sitzt das Geld locker. Das ist natürlich nicht so und das zeigt auch diese Geschichte von Andreas Huemer aus OÖ. Der 60-Jährige aus Pinsdorf ist Notfallsanitäter und deshalb auch einiges gewöhnt, doch was er in einer Autowerkstatt erlebte, verursachte bei ihm akute Schnappatmung.