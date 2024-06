Offiziell: FC Pinzgaus Eder wird „Roter Teufel“

Was die „Krone“ bereits berichtet hat, ist seit Dienstag fix: Moritz Eder wechselt aus der Regionalliga West in die Bundesliga zum GAK. Der Rechtsverteidiger kommt vom FC Pinzgau Saalfelden und unterschreibt in Graz einen Zweijahresvertrag mit der Option auf ein weiteres Jahr. „Moritz Eder war schon zweimal in Länderspielpause bei uns im Training und hat dabei überzeugt. Wir sehen in ihm einen Perspektivspieler, der aber auch schon Erfahrungen im Profifußball sammelte. Er hat Schule und Bundesheer bereits hinter sich und entspricht als 2003-er Jahrgang noch den Kriterien des ÖFB-Jugendtopfs. Er ist ein variabler junger Spieler, auf den wir uns freuen“, sagt Sportdirektor Dieter Elsneg in einer Vereinsmitteilung.