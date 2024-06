Westliga-Saison startet mit Salzburger Derby

Die ersten beiden Runden in der neuen Spielzeit in der Regionalliga West haben jeweils ein Salzburger Derby zu bieten. Der FC Pinzgau empfängt zum Auftakt am 3. August St. Johann. Beide werden einen neuen Trainer haben. Die Pongauer gehen bekanntlich mit Andreas Scherer in die neue Saison, die Saalfeldener wollen noch diese Woche einen Übungsleiter präsentieren.