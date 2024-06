Mega-Festival soll für Aufbruchstimmung sorgen

„Knittelfeld leidet so wie andere steirische Städte unter viel Leerstand im Zentrum“, sagt Stocker über seine Heimatstadt. Auch hielte sich das Angebot für Jugendliche in Grenzen. Das Festival soll also nicht nur für Unterhaltung und Kommunikation sorgen, sondern eine Art Initialzündung für die Jugend sein. Es gilt einfach, aktiv zu werden und die Dinge selbst in die Hand zu nehmen.