Für gelungenen Einstieg in Arbeits- und Sozialwelt

Die AVS zählt mit rund 1800 Mitarbeitern zu den größten Anbietern an sozialen Dienstleistungen im Land und verfolgt dabei viele verschiedene Aufgaben. Manchen mag die AVS vielleicht in Zusammenhang mit der Hauskrankenpflege ein Begriff sein, doch steckt hinter diesem Verein, der in allen Kärntner Bezirken vertreten ist, viel mehr.