Nächster Kicker fix: GAK bastelt weiter am Kader

Alles fiebert beim GAK der großen Rückkehr in die Bundesliga entgegen. Bis dahin dauert es aber noch. In den nächsten Tagen starten die „Rotjacken“ in die neue Saison. Der Kader nimmt immer weiter Formen an: Mit dem Australier Jacob Italiano checkt der nächste Spieler in Weinzödl ein.