Die Schwammerlsucher sind heuer im Paradies

Wer Schwammerl liebt, kommt derzeit ins Schwärmen: Der „englische“, also verregnete und teils kühle Frühsommer verhagelte zwar vielen Landsleuten teilweise buchstäblich die Stimmung, doch die Pilze sprossen aufgrund der idealen Bedingungen wie selten zuvor: „Die Vegetation ist um drei Wochen früher dran als sonst. Wir haben in der Vorwoche in einer Mittelschule einen Vortrag gehalten und an die hundert verschiedenen Pilzarten mitgehabt – natürlich alles frisch gepflückt“, muss sich der Linzer Otto Stoik (76) von der ARGE Österreichischer Pilzberater richtiggehend zurückhalten, um nicht ansatzlos ins Schwärmen zu verfallen.