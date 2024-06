Engelhorn-Erbe verteilt ++ Putin besucht Nordkorea

Selten öffnet das isolierte Nordkorea seine Tore für diplomatische Besuche, doch nun wird ein Gast erwartet: der russische Präsident Wladimir Putin. Putin hat im Vorfeld Nordkorea für seine Unterstützung bei der russischen Offensive in der Ukraine gedankt. „Wir schätzen es sehr, dass die Demokratische Volksrepublik Korea (Nordkorea) unsere militärische Spezialoperation in der Ukraine entschlossen unterstützt“, ließ Putin am Dienstag in einem Artikel verlauten, der von der staatlichen nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA veröffentlicht wurde. Weiter betonte er, dass beide Länder aktiv daran arbeiten, ihre vielseitige Partnerschaft weiter auszubauen.