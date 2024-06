Österreichs bitterer Start ++ Celtics sind Meister

Österreich kassiert zum EM-Auftakt eine bittere Niederlage, die Boston Celtics sind alleiniger Rekordhalter in der NBA und Kunstturnerin Charlize Mörz spricht über ihre Olympia-Ambitionen – das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Dienstag, dem 18. Juni.