Gratis-Eintritt lässt im Freibad Kasse klingeln

Auweia! In Obernberg am Inn fällt die Freibadsaison nun endgültig ins Wasser. Anfang Mai war dort der Badestart – wie berichtet – noch verschoben worden, weil der etatmäßige Bademeister erkrankte und klar wurde, dass er längerfristig ausfallen würde. Weil in der Zwischenzeit kein Ersatz gefunden werden konnte, hat man sich schließlich dazu entschlossen, heuer erst gar nicht aufzusperren. Die für viele Obernberger traurige Kunde verkündete man nun per Webseite und Facebook.