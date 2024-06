Pädagogische Ausbildung kommt in ländliche Region

Ausbildung in den ländlichen Raum bringen, wird in Oberkärnten derzeit stark forciert. Bereits im Mai wurde ein Pilotprojekt von AMS und Land Kärnten in Obervellach vorgestellt. Wie berichtet, werden dort diverse Ausbildungen vor Ort angeboten. Nun soll ein weiteres Vorhaben die Bildungschancen am Land – besonders für Frauen – verbessern. „Gespräche nach einer Tälertour zeigten, wie wichtig pädagogische Weiter- und Fortbildungen vor Ort bei uns wären“, sagt Marika Lagger-Pöllinger, Spittals Bezirksvorsitzende von der SPÖ.