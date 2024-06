Forscher aus NÖ helfen Astronauten auf die Sprünge

Von simplen Kreislaufproblemen der Astronauten in der Schwerelosigkeit, dem plötzlichen „Einfrieren der Beine“ bei Parkinson-Patienten sowie der Nutzung von Proteinen als Arzneien bis hin zu DNA-Tests zur Feststellung von Medikamenten-Unverträglichkeiten und der frühzeitigen Erkennung von Pandemiegefahren bei Viren. Dem breiten Spektrum junger medizinischer Forschung in Niederösterreich wird jetzt eine breite Bühne geboten. Im sogenannten Innovation Corner des Technischen Museums in Wien präsentiert Tecnet, die Technologiegesellschaft des Landes, heimische Start-ups und deren internationale Erfolge auf diesem Gebiet.