Über Olympia-Träume und Mattersburger Zeiten

„Kribbeln ist schon da“, Ausflug ins Disneyland

In wenigen Wochen ist es für Charlize so weit. Nach der erfolgreichen Qualifikation für die Olympischen Sommerspiele wird sie für Österreich in Paris antreten. Mitte Juni gibt sie einen Einblick in ihre Gedanken. „Das Kribbeln ist schon da“, gibt die 18-Jährige zu. Angespannter ist aber wohl Papa Michael, der im Interview preisgibt, dass er sich während des Wettkampfes mit seinem Sohn im Disneyland aufhalten wird.



Mattersburger Anekdoten, Glaube an das ÖFB-Team

Michael Mörz hat 17 Jahre für den SV Mattersburg gespielt und eine erfolgreiche Ära geprägt. Zu seinen persönlichen Highlights zählen natürlich die zwei Cup-Final-Teilnahmen, aber auch die Einberufung ins Nationalteam. Der aktuellen ÖFB-Elf traut er in Deutschland einiges zu: „Mit diesem Trainer traue ich ihnen einiges zu. Ich hoffe, dass sich das Halbfinale oder sogar Finale ausgeht.“ Das gesamte Interview sehen Sie im Video!