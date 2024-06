Die feministische Szene feiert im Skulpturenpark

Neben all dem Engagement für die queeren und feministischen Positionen, neben all der Förderung der sonst eher an den Rand gedrängten Menschen, steht natürlich an diesen drei Tagen das Feiern im Vordergrund. Nach den offiziellen Konzerten stehen lange DJ-Nächte auf dem Plan. Als Eintritt wird auch heuer eine freiwillige Spende genommen, um den Zugang zum Festival möglichst niederschwellig zu halten. Alle Infos findet man auf grrrls.at.