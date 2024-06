Motorradunfälle in Tirol forderten drei Verletzte

Zum ersten Unfall kam es am Freitag kurz nach 14 Uhr in Hainzenberg im Zillertal, wo ein 71-jähriger Deutscher aus Bayern in einer Motorradgruppe in Richtung Gerlospass fuhr. In einer Rechtskurve geriet er dabei aus bisher unbekannter Ursache auf die linke Straßenseite, wo ihm gerade ein Autolenker (56) entgegenkam. Pkw und Motorrad kollidierten seitlich, woraufhin der 71-Jährige stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog.