Wie dem Pibersteinsee neues Leben eingehaucht wird

Bürgermeister will Seeareal ganzjährig nutzen

„Die Arbeiten sind in vollem Gange, das Wetter der letzten Wochen hat uns aber leider nicht in die Karten gespielt“, so der Ortschef. In Vollbetrieb wird der See heuer ohnehin noch nicht gehen. „Baden ist vorerst nur auf eigene Gefahr möglich, wir haben noch kein Aufsichtspersonal.“