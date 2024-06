Bürgerversammlung am Fernpass, Bahn-Ärger in Mils

Das Transitforumsgruppe Xund’s Leben an der B179 und die Bürgerinitiative für ein lebenswertes Gurgltal erhöhen im Kampf gegen die Fernpass-Pläne den Druck auf die Tiroler Landesregierung. Am 28. Juni findet, wie Fritz Gurgiser am Samstag bekannt gab, die erste Bürger-Warn-Versammlung in Reutte statt. „Im Rahmen dieser Bürgerversammlung werden eine Reihe von Maßnahmen ohne Tunnelblick vorgeschlagen, um das seit mehr als 30 Jahren politisch herangeschlampte, vielfältige Belastungsproblem – wie gesetzlich gefordert – dauerhaft und nachhaltig für heutige und nächste Generationen so zu lösen, wie es diese sensible, alpine Region braucht. Und zwar ohne die von der Landesregierung geplanten Beschleunigungs- und Belastungsmaßnahmen wie den Fernpassscheiteltunnel oder gar ein zweites Straßennetz im Ehrwalder Becken“, erläutert Gurgiser.