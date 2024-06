Zweimal Party! Ganz Klagenfurt ist in Feierlaune

Am Freitag steht die ganze Klagenfurter Innenstadt im Zeichen des Feierns. Denn während am Benediktinermarkt zwischen 16 und 22 Uhr die legendäre Afterwork-Party stattfindet, wird nur 50 Meter entfernt, am Neuen Platz, das erste Public-Viewing der Fußball-Europameisterschaft über die Bühne gehen.