„Wir sind bereit für eine absolut geniale EURO“

Ideal wäre Platz eins oder zwei

Live vor Ort werde ich in Deutschland nicht sein, mit Rot-Weiß-Rot im TV riesig mitfiebern. Ich habe mir die Konstellation in den einzelnen Gruppen angeschaut – will Österreich, was ich dem Team absolut zutraue, weit kommen, wäre es wichtig, in der Gruppe Erster oder Zweiter zu werden. Dann wäre ab dem Achtelfinale alles möglich.