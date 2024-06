Große Bühnen für einen Star und viele Talente

Eine musikalische Reise

Den Abschluss des brillanten Klangreigens macht das Jugendjazzorchester, „da wird Grubinger mit Marimbaklang bezaubern“. Mit Frendrichs „I am from Austria“, das gemeinsam gespielt und gesungen wird, wird der krönende Abschluss gefeiert. Wegen des großen Interesses wurden an fünf Musikschulen Public Viewing-Standorte eingerichtet. Der ORF überträgt via Live-Stream. Sounds of Carinthia – das Konzerthaus ist ausverkauft!